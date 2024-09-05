Doğu Karadeniz'de Güçlü Yağış Alarmı

Doğu Karadeniz İçin Sağanak Uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgedeki hava koşulları belirgin şekilde değişecek.

Yağışların Etkisi

Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize'de ise yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yağışların yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bu süreçte, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlar yaşanabileceğinden, vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor. Ayrıca, yağış sırasında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgarlar ve yerel küçük çaplı dolu yağışlarına karşı tedbir alınması önem arz ediyor.