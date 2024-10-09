Doğu Karadeniz'de Madencilik Faaliyetleri Artabilir

Doğu Karadeniz'de Madencilik Faaliyetleri Genişletiliyor

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde madencilik faaliyetlerinin artırılmak istendiğini açıkladı. Ocaklı, Rize, Artvin, Giresun, Bayburt, Trabzon ve Samsun illerinin dahil olduğu alanlardaki ormanlar ile kamuya ait nitelikli arazilerin maden sahası olarak değerlendirilmek istendiğini savundu.

Tarım Ve Madencilik Arasındaki Çelişki

Ocaklı, bu durumun özellikle Doğu Karadeniz'deki çay ve fındık üreticileri için olumsuz sonuçlar doğuracağını ileri sürdü. "Tarıma dayalı faaliyetlerin zorlaşması madencilik faaliyetlerinin önünü açmayı hedefliyor," diyen Ocaklı, madencilik için gelen uluslararası şirketlerin kendi ülkelerindeki vergi oranlarının oldukça yüksek olduğunu, burada daha az vergi ödendiğini vurguladı.

Uluslararası Şirketlerin Faaliyetleri

Ocaklı, "Avrupa Birliği ülkelerinde madencilik yapan bu şirketler, %18-20 arasında vergi öderken, bizde bu oran yarısı kadar. Ürettikleri ürünleri de dünya piyasasında iki katına satıyorlar," dedi. Ayrıca, bu firmaların siyanür kullanarak yapılan madencilik faaliyetlerinin yasak olduğu ülkelerden geldiklerini belirten Ocaklı, "Bu şirketlerin ülkemizde siyanür kullanmasını asla kabul edemeyiz," ifadesini kullandı.