Doğu Karadeniz'de Okullarda İkinci Dönem Başladı

Doğu Karadeniz Okulları Yarıyıl Tatilinin Ardından Ders Başına Geçti

Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Trabzon'daki okullarda yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

Artvin

Artvin'de, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte 23 bin 401 öğrenci için ders zili çaldı. Vakıfbank İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğretim yılının ikinci döneminin başarılı ve sağlıklı geçmesini diledi. Acar, "Bütün alanlarda eğitim şehri Artvin'de güzel çalışmalar yapmaya devam edip, öğrencilerimizi iyi bir insan olarak vatanımıza, milletimize armağan etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de ise 17 bin 719 öğrenci, dersbaşı yaptı. Kentteki 148 okulda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ders zili çaldı.

Bayburt

Bayburt’ta 14 bin 103 öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine adım attı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıfına alındı ve il merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda törende coşku yaşandı.

Giresun

Giresun'da, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 64 bin 983 öğrenci ve 6 bin 123 öğretmen dersbaşı yaptı. Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, 19 Eylül İlkokulunu ziyaret ederek, ikinci dönemin öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Trabzon

Trabzon'da da yarıyıl tatilinin ardından 139 bin 194 öğrenci ders başı yaptı. İki haftalık tatilin ardından 630 okulda, öğrenciler okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçtikleri bildirildi.