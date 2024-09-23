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Doğu Karadeniz'de Yayla Sezonu Sona Erdi, Besiciler Dönüş Yolunda

Doğu Karadeniz'in yaylalarında besiciler, dört ay süren yayla döneminin ardından dönüş yolculuğuna başladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:45
Doğu Karadeniz'de Yayla Sezonu Sona Erdi, Besiciler Dönüş Yolunda

Doğu Karadeniz'de Besicilerin Dönüş Zamanı

Doğu Karadeniz bölgesinde, yazın başından itibaren küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla dağlık yaylalara göç eden besiciler, yaklaşık dört ay süren yayla sezonunu tamamladı.

Yayla Geleneği ve Hayvanların Bakımı

Asırlardır süregelen yayla göçü geleneği çerçevesinde, besiciler havaların ısınmasıyla yaylalara yerleşti. Bu süre içerisinde hayvanlarını sabah erken saatlerden gün batımına kadar çayırda otlatma fırsatı buldular. Aynı zamanda kış mevsiminde kullanacakları gıda maddelerini üretmeyi de ihmal etmediler.

Dönüş Hazırlıkları ve Renkli Görüntüler

Okul döneminin başlamasıyla birlikte besiciler kısmi olarak geri dönüşlerine hız verdi. Günler öncesinden hazırlıklarını yapan köylü kadınlar, kuşak ve peştamal gibi yöresel kıyafetlerin yanı sıra "çal yeleği" olarak adlandırılan geleneksel giysilerini de tedarik ettiler. Ayrıca hayvanlarını nazardan korumak için renkli ipler ve boncuklarla süslediler.

Zorlu Yolculuk ve Dinlendirici Molalar

Gün doğumuyla birlikte yola çıkan besiciler, zorlu coğrafi koşullar altında bir an bile hayvanlarının yanından ayrılmadılar. Yolculukları boyunca sürülerini dikkatlice dinlendirip, hayvanlara zil takarak sesli yönlendirme yaparak ilerliyorlar.

Köylere Varış ve Sonrası

Büyük bölümünü patika yolların oluşturduğu bu zorlu yolculuk, akşam saatlerinde köylerine ulaşmalarıyla son buluyor. Besicilerin yayladan dönüşü, canlı ve renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar...

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi. Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi. Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor. Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı Mahallesi'ndeki dönüş yolculuğu da, yaylayı ziyarete gelen turistler ve fotoğrafçılar tarafından ilgi gördü.

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar...

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi. Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi. Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor. Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı Mahallesi'ndeki dönüş yolculuğu da, yaylayı ziyarete gelen turistler ve fotoğrafçılar tarafından ilgi gördü.

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar...

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi. Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi. Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor. Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı Mahallesi'ndeki dönüş yolculuğu da, yaylayı ziyarete gelen turistler ve fotoğrafçılar tarafından ilgi gördü.

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar...

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi. Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi. Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor. Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı Mahallesi'ndeki dönüş yolculuğu da, yaylayı ziyarete gelen turistler ve fotoğrafçılar tarafından ilgi gördü.

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar...

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi. Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi. Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor. Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı Mahallesi'ndeki dönüş yolculuğu da, yaylayı ziyarete gelen turistler ve fotoğrafçılar tarafından ilgi gördü.

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar...

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi. Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi. Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor. Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı Mahallesi'ndeki dönüş yolculuğu da, yaylayı ziyarete gelen turistler ve fotoğrafçılar tarafından ilgi gördü.

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar...

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi. Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi. Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor. Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı Mahallesi'ndeki dönüş yolculuğu da, yaylayı ziyarete gelen turistler ve fotoğrafçılar tarafından ilgi gördü.

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar...

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi. Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi. Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor. Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı Mahallesi'ndeki dönüş yolculuğu da, yaylayı ziyarete gelen turistler ve fotoğrafçılar tarafından ilgi gördü.

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar...

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi. Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi. Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor. Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı Mahallesi'ndeki dönüş yolculuğu da, yaylayı ziyarete gelen turistler ve fotoğrafçılar tarafından ilgi gördü.

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