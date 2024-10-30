Doğu Karadeniz'deki Plastik Kirliliği Araştırması

Doğu Karadeniz'deki Plastik Kirliliğinin Boyutu Ortaya Çıktı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin yaptığı araştırmalara göre, Karadeniz'in doğusunda akarsuların denizle buluştuğu noktalar, dip çamurunda önemli plastik kirliliği verileri sunuyor. Bu kapsamda, yapılan incelemelerde bir kilogram dip çamurunda ortalama 597 mikroplastik tespit edildi.

Akarsular Başlıca Kirlilik Kaynağı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Gedik, araştırma sırasında Doğu Karadeniz'de, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin kıyı şeridi boyunca 15 farklı akarsuyu inceleyerek mikroplastik yoğunluğunu araştırdıklarını söyledi. Bu incelemeler sonucunda, en yüksek mikroplastik yoğunluğunun Trabzon Değirmendere'de, en düşük yoğunluğun ise Rize Çayeli'ndeki Büyükköy Deresi'nde belirlendiğini ifade etti. Plastik Kirliliği Ciddiyetle Ele Alınmalı

Gedik, dünya genelinde denizlerdeki mikroplastiklerin yüzde 80'inin karasal kaynaklardan geldiği bilgisini paylaşarak, "Karadeniz'deki plastik kirliliği akarsular nedeniyle artıyor. Türkiye'de de deşarj sularının neredeyse yarısı akarsulara bırakılıyor," dedi.

Mikroplastiklerin Potansiyel Tehditleri

Prof. Dr. Gedik, mikroplastiklerin gıda paketleri ve diğer günlük malzemelerde bulunduğunu belirtti ve bu maddelerin deniz ekosistemine dahil olduğunu, besin zincirine karışarak insan sağlığını tehdit edebileceğini kaydetti.

Uluslararası İş Birliği Önerileri

Karadeniz'in yüzde 91'inde plastik atıkların bir sorun oluşturduğunu vurgulayan Gedik, uluslararası önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, atık yönetimi ve geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Doğa dostu yöntemlere geçmek ve plastiği azaltmak, bu kirliliği önlemede önemli adımlardır," dedi.

Genel olarak, Karadeniz’deki kirliliğin kontrol altına alınabilmesi için daha fazla önlem ve iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır.