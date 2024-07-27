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Doğu Karadeniz'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 22:01
Doğu Karadeniz'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz İçin Uyarı Yapıldı

Gece saatlerinden itibaren, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde güçlü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Meteorolojik Açıklamalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu kesimlerde hâlâ devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, özellikle Ordu ve Giresun'da bu gece ile yarın öğle saatleri arasında yerel anlamda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Riskler ve Alınacak Önlemler

Kuvvetli yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı bölgelerinde de yerel olarak etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlar için halkın dikkatli ve önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

Acil durumlar için hazırlıklı olunması önerilir.

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