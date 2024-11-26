Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesi için ciddi bir fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar, batı, güneybatı ve kuzeybatı yönlerinden 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın Süresi

Yetkililer, fırtınanın etkisinin yarın gece saatlerinde azalacağını belirtirken, bu durumun bölgedeki deniz trafiği ve hava koşulları üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği uyarısını yaptı.

Vatandaşların ve denizcilerin, oluşabilecek güçlü rüzgarlara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.