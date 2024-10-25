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Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:33
Doğu Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Doğu Karadeniz bölgesinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bölgedeki yağışların yoğunluğu, Giresun'un doğusu, Trabzon'un çeşitli ilçeleri, Rize ve Artvin çevrelerinde görülmesi öngörülüyor.

Yağışın Beklendiği Bölgeler

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor. Bu durum, bölgede bazı olumsuzluklara yol açabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar, tip şeklinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda aksaklık gibi riskler nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilmektedir.

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