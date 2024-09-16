Doğu Karadeniz İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz İçin Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağışlara dair bir uyarı yayımladı. Bugün öğleden sonra başlayacak olan gök gürültülü sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar özellikle Trabzon'un doğusu ve Artvin'de etkili olması bekleniyor.

Yağışların Şiddeti

Yapılan tahminlere göre Rize ile Artvin'in kuzey ilçeleri, bu süreçte çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlara maruz kalacak. Orta Karadeniz bölgesinde ise, Samsun ile Ordu'nun batısında bulunan bölgelerde halen devam eden gök gürültülü yağışların önümüzdeki beş saat içerisinde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Dikkatli Olunması Gereken Durumlar

Vatandaşlar, bu olağanüstü hava koşullarına karşı sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır.