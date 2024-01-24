Doğu Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki yol mesafe süresi Dereli yolu ile yarı yarıya düştü

Dereli kara yolu projesi, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve Sivas arasındaki yolculuğu kısa ve rahat hale getirdi. Proje kapsamında, 14 köprü ve 6 tünel inşa edildi. Bu köprü ve tünellerin toplam uzunluğu 2,5 kilometre oldu. Giresun merkez ile Ülper arasındaki yol ise 6,5 kilometrelik bölünmüş yol olarak yapıldı.

Dereli-Giresun arası 32 kilometrelik mesafeyi 25 kilometreye düşüren yeni yol, tünel ve köprüler sayesinde ulaşımı kolaylaştırdı. Bu yıl yapılacak asfaltlama çalışmalarıyla yol daha da rahat olacak. Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yolun viraj sorununu çözerek, 35-40 dakika olan seyahat süresini 15-20 dakikaya indirdiğini söyledi.





Şenlikoğlu, yolun dere yatağından geçmesi nedeniyle sel felaketlerinde büyük hasarlar aldığını belirterek, "Şu anda bu zararlar en aza düşürüldü. Hem daha sağlam bir yapı oluşturuldu hem de virajlar nedeniyle kör noktalar ortadan kaldırıldı." diye konuştu. Şenlikoğlu, yolun, standardının artmasıyla daha güvenli hale geldiğini söyleyerek, buna karşın aşırı hızın kazalara sebep olabileceğini, sürücülerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Dereli, kara yolunun İç Anadolu'ya ulaşımda kritik bir güzergah olduğunu vurgulayan Şenlikoğlu, şunları söyledi: "Lojistik ve stratejik önemi olan bir yol. Giresun-Şebinkarahisar güzergahındaki Dereli-Eğribel Tüneli arasındaki kısmının ihale edilmesi durumunda, bunun içerisinde Pınarlar Tüneli de var, Şebinkarahisar ile olan mesafe çok daha kısalacak. Bu sayede İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz ile olan ulaşım, bu yoldan daha fazla yapılacak. Şu haliyle çok yoğun kullanım var, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardım tırlarının ulaştırılmasında da bunu gördük."

Şenlikoğlu, ulaşımdaki iyileşmeyle bölgedeki turizm yatırımlarının da çoğalacağını ifade etti.





GİRESUN İLE DERELİ ARASI MESAFE SÜRESİ KISALDI

2021'de yapımına başlanan Dereli Yolu nihai hedefini gerçekleştirmeye başladı. Proje aşamasında iken Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki yol mesafe süresini azaltacağı hedeflenen Dereli Yolu beklendiği gibi süreyi kısaltıyor. Dereli Yolu sayesinde yolculuk süresi yarı yarıya iniyor.

Şenlikoğlu, yol sayesinde ilçe halkının çok mutlu olduğunu belirterek, "Giresun merkez ve Dereli artık çok yakın, böyle olunca ilçemizin de değeri çok arttı. Giresun merkezde yaşayan çok fazla vatandaşımız var, onlar da artık çok rahat gidip geliyor. Bu da ilçe ekonomisine zamanla çok daha fazla katkı yapacaktır." diye konuştu.

Şenlikoğlu, Karadeniz'in arazi yapısının yol yapmayı zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Hem dere yatakları hem de keskin vadiler var. Zor bir imalat var. Bunların yanı sıra kamulaştırmalar ve farklı nedenlerle de yolun yapımı uzun sürdü ama uzun sürmesine değdi." dedi.