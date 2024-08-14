Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Doğu Kudüs'te Filistinli Çocuğun Ölümü: Gözler İsrail'in Saldırılarına Çevrildi

Doğu Kudüs'te bir çocuk, İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak hayatını kaybetti. Filistin'deki ölüm sayısı 625'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 00:57
Doğu Kudüs'te Filistinli Çocuğun Ölümü: Gözler İsrail'in Saldırılarına Çevrildi

Doğu Kudüs'te Trajik Olay

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinli bir çocuk, taş attığı iddiasıyla İsrail ordusuna bağlı bir keskin nişancı tarafından açılan ateşle hayatını kaybetti.

Şadi Visam Şiyha'nın Ölümü

Filistin'in Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Anata beldesinde çalışırken işgal güçleri tarafından vurulan 17 yaşındaki Şadi Visam Şiyha'nın şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Anata beldesindeki araba yıkama yerinde çalışırken vurulan Şadi Visam Şiyha, hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Olayın Ayrıntıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Anata beldesindeki iş yerinde bulunan Şiyha, İsrail keskin nişancısı tarafından hedef alındı. Hedef alınma gerekçesi, Ayrım Duvarı'nın üstünden İsrail askerlerine taş atması olarak belirtildi. Ağır yaralanan Şiyha, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölü Sayısındaki Artış

Şadi Visam Şiyha'nın ölümüyle birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim tarihinden bu yana, İsrail askerleri ve büyük çoğunluğu sivil olan Filistinlilerin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 625'e yükseldi. 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla birlikte, işgal altındaki bölgelerde de gözaltı, baskın ve saldırılarda artış olduğu kaydedilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak