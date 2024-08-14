Doğu Kudüs'te Filistinli Çocuğun Ölümü: Gözler İsrail'in Saldırılarına Çevrildi

Doğu Kudüs'te Trajik Olay

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinli bir çocuk, taş attığı iddiasıyla İsrail ordusuna bağlı bir keskin nişancı tarafından açılan ateşle hayatını kaybetti.

Şadi Visam Şiyha'nın Ölümü

Filistin'in Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Anata beldesinde çalışırken işgal güçleri tarafından vurulan 17 yaşındaki Şadi Visam Şiyha'nın şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Anata beldesindeki araba yıkama yerinde çalışırken vurulan Şadi Visam Şiyha, hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Olayın Ayrıntıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Anata beldesindeki iş yerinde bulunan Şiyha, İsrail keskin nişancısı tarafından hedef alındı. Hedef alınma gerekçesi, Ayrım Duvarı'nın üstünden İsrail askerlerine taş atması olarak belirtildi. Ağır yaralanan Şiyha, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölü Sayısındaki Artış

Şadi Visam Şiyha'nın ölümüyle birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim tarihinden bu yana, İsrail askerleri ve büyük çoğunluğu sivil olan Filistinlilerin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 625'e yükseldi. 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla birlikte, işgal altındaki bölgelerde de gözaltı, baskın ve saldırılarda artış olduğu kaydedilmektedir.