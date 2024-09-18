Doğu Kudüs'te Filistinli Çocuğun Ölümü: Olayın Detayları

İsrail'in Şuafat'taki Baskını

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında, 16 yaşındaki Hani el-Kerri adlı bir Filistinli çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu.

Baskın Sırasında Yaşananlar

Sivil kıyafetli İsrail polisleri, akşam saatlerinde kampa girerek bazı bireyleri gözaltına aldı. Baskına direnen kamp sakinleri ile polis arasında gerginlikler yaşandı. Görgü tanıkları, Hani el-Kerri'nin göğsünden vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgedeki Sosyal Tepkiler

Ölen çocuğun öksüz ve yetim olduğu ifade edildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Filistinlilerin Hani'nin naaşını sedyeye koyarak sokaklarda sloganlar atarak taşıdığı görüldü.

İsrail Yetkililerinin Açıklamaları

İsrail Polis Sözcülüğü, olayla ilgili bir açıklama yaparak, baskın sırasında "ateş ve patlayıcı atan iki kişinin etkisiz hale getirildiğini" iddia etti. Ayrıca, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polislerin ateş açanları savunarak, "Polisi tehlikeye atan herkes kurşun yer. İşte böyle," ifadelerini kullandı.

Son Durum

Son günlerdeki İsrail güçleri ve silahlı settler saldırılarında, 7 Ekim'den bu yana 159'u çocuk, 10'u kadın ve 9'u yaşlı olmak üzere toplam 706 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 750 kişi yaralandı.