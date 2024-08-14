Doğu Kudüs'te Filistinli Evleri Yıkıldı

İsrail, Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait mülkleri yıktı

İsrail'e bağlı belediyenin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 5 ev ile çeşitli mülkleri yıkması büyük tepki topladı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, çok sayıda İsrail polisi ve buldozer eşliğindeki belediye ekipleri, Doğu Kudüs'teki Tur beldesinde baskın gerçekleştirdi. Yıkılan yapılar arasında 5 konut, bir benzin istasyonu ve birçok ağılı bulunuyor.

Ayrımcı Uygulamalar Artıyor

İsrail makamlarının, 2023 yılı itibarıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’te yürüttüğü ayrımcı uygulamaları ve yıkımları ciddi ölçüde artırdığı ifade ediliyor. İsrailli, Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunu sınırlamak amacıyla inşaatlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini söylüyor.

Yasa Dışı Yerleşimlere İzin Artışı

Söz konusu kuruluşlar, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistin topraklarına göz diken İsrailliler için yasa dışı yerleşim yeri inşaatlarına izin verme oranında ciddi bir artış olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum, bölgede gerilimi tırmandıran bir etken olarak değerlendiriliyor.

İsrail güçleri, hem işgal altındaki Batı Şeria'da hem de Doğu Kudüs'te ruhsatsız gerekçesiyle birçok Filistinliye ait ev ve işyerini yıkmaya devam ediyor.