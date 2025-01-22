Doğu Kudüs'te Filistinlilerden Gasbedilen Yerleşime 'Trump1' Adı Verilecek

Doğu Kudüs'te Yeni Bir Yerleşim: Trump1

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistin topraklarından gasbedilen Maale Adumim yerleşimine, bölgenin bağlantısını sağlamak amacıyla yeni bir isim verildi. Artık bölge, 'Trump1' (T1) olarak anılacak.

Yerleşim Projesi Hakkında Bilgiler

Maale Adumim Belediye Başkanı Guy Yifrach, E1 bölgesinin adının, ABD Başkanı Donald Trump'ın onuruna bu şekilde değiştirileceğini duyurdu. Bu karar, Trump'ın görev süresi boyunca buraya bir İsrail mahallesi inşa etme hedefi doğrultusunda alınmış.

Yifrach, E1 bölgesinin İsrail için stratejik önem taşıdığını belirterek, Maale Adumim ile Kudüs arasındaki bağlantının sağlanacağını ifade etti. Yifrach, ayrıca yerleşim inşaatlarının hızlandırılması gerektiğine inandıklarını ve umutlarını ABD Başkanı Trump'a bağladıklarını dile getirdi.

Bölgenin Geleceği ve Uluslararası Tepkiler

Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantının kesilmesini hedefleyen bu proje, tarihsel olarak Filistin'in bir parçası olan Azeriye yakınında inşa edilen Maale Adumim yerleşimine odaklanıyor.

Proje çerçevesinde, 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilerek bölgeye 4 binden fazla yerleşim birimi ve otel inşa edilmesi hedefleniyor. Bu süreçte, 5 binden fazla Filistinlinin topraklarından sürgün edilebileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in tüm yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğini vurgulamıştır. Ancak, İsrail bu kararı reddetmektedir.