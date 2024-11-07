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Doğu Kudüs'te Fransız Jandarmaların Gözaltına Alınması

İsrail polisi, Pater Noster Kilisesi'nde iki Fransız jandarmayı gözaltına alarak gerilimi artırdı. Fransa Dışişleri Bakanı'ndan tepki geldi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:40
Doğu Kudüs'te Fransız Jandarmaların Gözaltına Alınması

İsrail Polisi, Doğu Kudüs'te Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı

İsrail polisinin, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'nde, Fransa'ya ait topraklardan biri olan bu alanda iki Fransız jandarmayı gözaltına aldığı bildirildi.

Gergin Anlar

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un yapmayı planladığı ziyaret öncesinde, İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında bir gerginlik yaşandı. Fransız jandarmalar, polis memurlarının bu kiliseye girmesini istemeyerek durumu artırdılar.

Gözaltı Anı ve Tepkiler

Yaşanan gerginliğin ardından İsrail polisi, iki jandarmayı gözaltına alarak bir polis aracıyla bölgeden uzaklaştırdı. Gözaltına alınma anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntülerde, bir Fransız jandarmanın İsrail polisinden kendisine dokunulmamasını istediği, sonrasında ise polisin jandarmayı yere yatırarak gözaltına aldığı görünüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı'nın Tepkisi

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Polis tarafından Fransız mülkiyeti olan alana izinsiz ve silahlı bir müdahalede bulunulmasını olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak kınadı.

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