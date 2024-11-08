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Doğu Kudüs'te Fransız Konsolosluk Çalışanlarının Gözaltına Alınması Tepkilere Neden Oluyor

İsrail'in Doğu Kudüs'te iki Fransız konsolosluk çalışanını gözaltına alması, Fransa'da sert tepkilere yol açtı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:24
Doğu Kudüs'te Fransız Konsolosluk Çalışanlarının Gözaltına Alınması Tepkilere Neden Oluyor

Fransız Konsolosluk Çalışanlarının Gözaltına Alınması

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Fransa'nın mülkü sayılan Pater Noster Kilisesi'nde (Eleona) 2 konsolosluk çalışanını gözaltına alması büyük tepkilere yol açtı. Bu olayın ardından Fransız siyasetçilerden sert açıklamalar peş peşe geldi.

Yael Braun-Pivet'in Tepkisi

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, X platformundan yaptığı açıklamada, Eleona'da yaşanan olayı şiddetle kınadı. Olayın, Fransa'nın bölgedeki barışçıl çabaları sürerken gerçekleştiğine dikkat çeken Braun-Pivet, "İsrailli mevkidaşıma duyduğum rahatsızlığı iletmek istedim," ifadelerini kullandı.

Cedric Perrin'den Sert Açıklama

Fransız Senatosu'nda Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Komisyonu Başkanı Cedric Perrin ise 2 Fransız jandarmanın gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Perrin, İsrail polisinin, diplomatik statüye sahip bir alana silahlı şekilde girmesinin yasalara aykırı olduğunu vurguladı ve bu tür eylemlerin gerilim yarattığını söyledi. Gözaltına alınan kişilere destek veren Perrin, gelecek hafta İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka ile konuyu tartışacaklarını bildirdi.

Provokasyon İddiaları

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi de, olayın "kabul edilemez bir provokasyon" olduğunu açıklayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'ya karşı kibirli eylemlerinin engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Olayın Detayları

Yerel basındaki haberlere göre, Jean-Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ni ziyareti öncesinde, burada gerginlik yaşandı. Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı sayılan bölgeye girişine izin vermedi. Ancak ardından, 2 Fransız jandarma gözaltına alınarak, polis aracılığıyla bölgeden alındı.

Fransız yetkililer, gözaltına alınan 2 kişinin temsilcilerinin, Eventually serbest bırakıldığını duyurdu.

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