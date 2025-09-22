Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya 400'den Fazla Yahudi'nin Roş Haşana Baskını

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 400'den fazla fanatik Yahudinin Roş Haşana dolayısıyla İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:01
Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya 400'den Fazla Yahudi'nin Roş Haşana Baskını

Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya 400'den Fazla Yahudi'nin Roş Haşana Baskını

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada olayın ayrıntılarını paylaştı.

Baskının ayrıntıları

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilisi, bugün kutlanmaya başlanan Yahudilerin dini yılbaşı bayramı Roş Haşana nedeniyle 400'den fazla fanatik Yahudi'nin, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiğini bildirdi. Söz konusu grupların, Mescid-i Aksa'nın batı duvarındaki Megaribe Kapısı'ndan gruplar halinde girerek avluda provokatif turlar attıkları ve Talmudik ayinler gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın statüsü ve tartışmalar

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. İdare, 2003'ten bu yana İsrail polisinin eşliğinde izinsiz girişlerin sürdüğünü ve bunun Müslümanların egemenliğinin ihlali olduğunu vurguluyor.

Aynı zamanda, Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla yürütülen kazı çalışmaları ve bu alanın korunması da iki taraf arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Külliye içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve geniş bir avlu bulunuyor.

İsrail yönetimi ve gelen tepkiler

İsrail yönetimi, tarihi statükonun korunduğunu; Mescid-i Aksa'da yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini, diğer din mensuplarının ise sadece ziyaretçi statüsünde bulunabileceğini savunuyor. Buna karşın, fanatik Yahudilerin polis korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından tepkiyle karşılanıyor.

