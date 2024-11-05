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Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin ABD Seçimlerine Dair Ümitsiz Beklentileri

Doğu Kudüs'teki Filistinliler, ABD seçimlerinin kendi kaderleri üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünüyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:27
Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin ABD Seçimlerine Dair Ümitsiz Beklentileri

Doğu Kudüs'teki Endişeler

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te ikamet eden Filistinliler, bugün gerçekleştirilmesi beklenen ABD başkanlık seçimlerinin kendileri için umutsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Seçimin sonuçlarının Orta Doğu politikalarında önemli değişiklikler yaratacağı öngörülse de, burada yaşayanlar yalnızca kâğıt üzerinde bir değişim bekliyor.

İmad Muna'nın Açıklamaları

Kitap dükkanı sahibi İmad Muna, ABD tarihindeki 10 başkanlık seçimini gözlemlediğini ve bu süreçte Filistin’de pek bir değişiklik olmadığını ifade etti. Muna, "Her Filistinli, ABD yönetiminin İsrail’e karşı borçlu olduğunu biliyor," diyerek, seçilecek olan ABD Başkanının değişkenliğinin kendileri için bir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Seçimlerin Sonuçları ve Filistinlilerin Tepkileri

Muna, ABD seçimlerini "kötü ile daha kötü" arasında bir yarış olarak tanımladı ve Amerikan seçmenlerinin, Filistinlilerin bakış açısını etkileyen konulara yeterince dikkat etmediğini dile getirdi. Gazze ve Lübnan’daki savaşlarda ABD yönetiminin tutumunu eleştirerek, "Demokratlar, Gazze’ye saldırılarda İsrail’in yanındaydılar. Bu nedenle cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

Ahmed Buhari'nin Görüşleri

Başka bir Filistinli olan Ahmed Buhari, ABD seçim sonuçlarının kendisi ve birçok Filistinli için fazla bir önem taşımadığını belirtti. Buhari, "Her iki yarışmacı da Gazze’deki katliamlara ortak, dolayısıyla seçimlerin sonuçları bu katliamların durdurulmasında etkili olmayacaktır," şeklinde konuştu.

Davud Ebu Gazali'nin Düşünceleri

Doğu Kudüs’te yaşayan Davud Ebu Gazali ise, seçilecek başkan adaylarının hiçbir olumlu etki yaratmayacağını ve her iki adayın da "çok kötü" olduğunu değerlendirdi.

Öte yandan, 7 Ekim 2023'te başlayan ve devam eden saldırılarla bağlantılı olarak, ABD’nin İsrail’e sağladığı destek, uluslararası çevrelerce eleştirilmektedir. Filistinliler, bu desteğin olmadan İsrail’in Gazze'deki saldırılarını sürdüremeyeceğini ileri sürüyor.

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