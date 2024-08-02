Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’da, Tahran’da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Bu tartışmalı olay sonucunda Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, hutbede Heniyye için dualar etti.

İsrail Polisi ve Kısıtlamalar

Her cuma olduğu gibi, İsrail polisi Mescid-i Aksa çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Filistinlilere kimlik kontrolleri yapılarak, özellikle gençlerin namaz kılmalarına izin verilmedi. Buna rağmen, yaklaşık 30 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda etmeyi başardı.

Şeyh İkrime Sabri'den Mesaj

Şeyh İkrime Sabri, hutbesinde "Beyt el-Makdis’te yaşayanlar ve Mescid-i Aksa'nın minberindeki İsmail Heniyye'yi Allah nezdinde şehit kabul ediyor. Allah rahmet eylesin" şeklinde ifadelerde bulundu. Bütün İslam aleminin şehitleri için gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi.

Olayların Arka Planı

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılara yanıt olarak Mescid-i Aksa'da ciddi kısıtlamalar uyguluyor. Bu durum, bölgedeki Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeleri üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.