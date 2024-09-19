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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Gaziler Günü, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde sıcak törenlerle anıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:50
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın illerinde, gaziler onurlandırıldı.

Sakarya'da Çelenk Sunma Töreni

Sakarya Resmi Daireler Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende, Sakarya Valiliği ve diğer resmi kurumlar tarafından çelenk sunuldu. Hüseyin Cantez, günün önemine dair duygusal bir konuşma yaptı. Etkinlik, Adapazarı Kültür Merkezi önünde sona eren bir halk yürüyüşüyle tamamlandı.

Bolu Anıtpark'ta Tören

Bolu Anıtpark'ta düzenlenen etkinlikte, Vali Erkan Kılıç önderliğinde çelenk sunuldu. Sami Dinçer tarafından verilen konuşmada, gazilerin fedakarlıkları vurgulandı. Törene birçok siyasi temsilci ve vatandaş katıldı.

Zonguldak’ta Duygu Dolu Anlar

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Necmettin Cantaş önemli bir konuşma yaparak, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik rolünü anlattı. Çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik sona erdi.

Bartın'da Yürüyüş ve Tören

Bartın'da, Yukarı Çarşı mevkisinden başlayan yürüyüşe gaziler ve öğrenciler katıldı. Törene Nurtaç Arslan gibi önde gelen isimler de katıldı ve Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kocaeli’de Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kocaeli'nde, düzenlenen yürüyüşte, Vali İlhami Aktaş gazilere duyduğu minneti ifade etti. Etkinlik, şehrin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Karabük’te Anma Töreni

Karabük’te ise yürüyüş, Valilik önünde yapılan törenle noktalandı. Sabahattin Çorbacı, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğini özellikle vurgulayarak konuştu.

Bu anlamlı gün, ülkemizde gazilerin her zaman onurlu bir şekilde anılmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü...

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü...

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü...

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü...

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü...

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü...

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

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