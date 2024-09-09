Doğu Timor Hükümetinin Papa Ziyareti İçin Ayrılan Bütçeye Tepkiler

Doğu Timor Hükümetinden Abartılı Ziyaret Bütçesi

Doğu Timor hükümeti, Katolik dünyanın ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ülkesini ziyaret etmesi için 12 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Bu durum, ülkede günden güne artan yoksulluk sorununu göz önünde bulundurduğunda tepkilere yol açtı.

Papa Franciscus’un Güneydoğu Asya Turu

Papa Franciscus, 2013 yılından beri görevde olduğu dönemde 45. dış gezisi kapsamında Doğu Timor’a geldi. Ülkenin başkenti Dili'de hükümet yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Yüksek Bütçe Eleştiriliyor

Timor Leste Kalkınma İzleme ve Analiz Enstitüsünde araştırmacı olan Marino Fereira, ayrılan bu bütçeyi "abartılı" olarak değerlendirdi ve "Hükümet, yoksulları göz ardı ediyor," şeklinde eleştiride bulundu.

Devlet İdaresi Bakanı'nın Yanıtı

Papa'nın ziyaretini organize etmekle sorumlu Devlet İdaresi Bakanı Tomas Cabral, harcanan paranın gereksiz olduğunu kabul ederken, bu bütçenin kısmen yol yapımı, kiliseler ve diğer kamu tesislerinin yenilenmesine de kullanıldığını belirtti. Cabral, "Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek komşu ülkelerle kıyaslanmamalıyız. Burada her şeyi sıfırdan inşa etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arazilere El Konulması İddiası

Tasitolu bölgesinde düzenlenmesi planlanan tören için yaklaşık 23 hektarlık bir araziye el konulduğu ve bazı ailelerin evlerinden çıkarıldığına dair iddialar gündeme geldi. İnsan hakları aktivisti Pedrito Vieira, "Bu ailelerin yaşamları belirsiz durumda. Tazminat bekledikleri için nereye gideceklerini bilmiyorlar." diye konuştu. Bakan Cabral ise bu kişilerin arazi sahibi olmadığını ve taşınmaları için kendilerine süre verildiğini aktardı.

Yoksulluk Sorunu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) verilerine göre, Doğu Timor’un nüfusunun yaklaşık %42'si yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Ülkedeki istihdam oranları ise oldukça düşüktür.

Papa’nın Uzun Süreli Dış Seyahati

Papa Franciscus, 12 gün süren Güneydoğu Asya turuna 2 Eylül'de başlamıştı. Tur, Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsamaktadır.