Doğu Timor, Vali Cinayetiyle Suçlanan Filipinli Siyasiyi Sınır Dışı Ediyor

Arnolfo Teves Jr.'ın Sınır Dışı Süreci

Güneydoğu Asya'nın önemli ada ülkesi Doğu Timor'da Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta, Filipinler'in Negros Oriental bölgesinde hükümet yetkilisi Roel Degamo'nun öldürülmesiyle bağlantılı olarak suçlanan eski Temsilciler Meclisi üyesi Arnolfo Teves Jr.'ın sınır dışı edileceğini duyurdu.

Sınır Dışı Gerekçeleri

Ramos-Horta, Associated Press ile yaptığı bir röportajda, Teves Jr.'ın sığınma talebinin geri çevrildiğini ve yasal olarak Doğu Timor'da kalmasının imkansız olduğunu belirtti. Ayrıca, Interpol'ün talebi üzerine Dili şehrinde gözaltına alınan Teves'in iltica başvurusunun uluslararası insani hukuk kapsamında değerlendirilmeye alınmayacağını ifade etti.

Degamo'nun Cinayeti ve Soruşturma Süreci

Mart 2023'te, Vali Degamo'nun evinde köylülerle buluştuğu sırada düzenlenen saldırıda 8 kişi yaşamını yitirmişti. Teves, bu suikastın planlayıcısı olarak suçlanmakta ve olay sonrası Doğu Timor'a kaçış yapmak zorunda kalmıştır.

Filipinler'deki Politik Tartışmalar

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., bu cinayetleri "tamamen politik" olarak yorumlarken, Teves, vali ve diğer 8 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğunu reddetmiştir.