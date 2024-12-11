Doğu ve Batı Karadeniz için Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Doğu ve Batı Karadeniz İçin Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan yağışların, özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon’un kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak şeklinde olacağı bildirilmiştir.

Rize ve Artvin'de Çok Kuvvetli Yağmur Bekleniyor

Yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağmur öngörülmekte. Ayrıca, 1200 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde bu yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Batı Karadeniz'de Durum Nedir?

Batı Karadeniz'de beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde etkisini artıracak. Bu bölgelerde kuvvetli yağmur ve yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor.

Bununla birlikte, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar bekleniyor. Kuvvetli yağışların Perşembe günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Alınması Gereken Önlemler

Yağışların, kıyı kesimlerde sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara yol açabileceği bildirildi. Bu nedenle, vatandaşların gelişebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulanmaktadır.