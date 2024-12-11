DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,66 0,16%
ALTIN
3.021,52 -0,19%
BITCOIN
3.427.802,28 -2%

Doğu ve Batı Karadeniz için Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Meteoroloji, Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış ve kar uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:56
Doğu ve Batı Karadeniz için Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Doğu ve Batı Karadeniz İçin Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan yağışların, özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon’un kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak şeklinde olacağı bildirilmiştir.

Rize ve Artvin'de Çok Kuvvetli Yağmur Bekleniyor

Yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağmur öngörülmekte. Ayrıca, 1200 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde bu yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Batı Karadeniz'de Durum Nedir?

Batı Karadeniz'de beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde etkisini artıracak. Bu bölgelerde kuvvetli yağmur ve yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor.

Bununla birlikte, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar bekleniyor. Kuvvetli yağışların Perşembe günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Alınması Gereken Önlemler

Yağışların, kıyı kesimlerde sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara yol açabileceği bildirildi. Bu nedenle, vatandaşların gelişebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğu ve Batı Karadeniz için Kuvvetli Yağış Uyarısı!
2
CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne Taşıdı
3
Ürdünlü Sanatçı, Osmanlı Kukla Tiyatrosunu Modern Çağa Taşıyor
4
Sednaya Hapishanesi Eski Mahkumu Belgelerin Korunmasını İstiyor
5
Milli Savunma Bakanı Güler, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Ağırladı
6
CHP YDK, Lütfü Savaş'ı Parti Üyeliğinden İhraç Etti
7
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Bütçeleri Tartışıldı: CHP'li Vekillerden Eleştiriler Yağdı

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!