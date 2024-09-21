Doğu ve Güney İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğu ve güney bölgelerindeki bazı iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin çevresinde sağanağın başlaması, öğleden sonra ise Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş'ın güney ve batı kesimleri ile Hatay'ın kuzey ve kıyı alanlarında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağışların görüleceği belirtildi.

Kuvvetli Yağışların Süresi

Kuvvetli sağanakların, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis, Gaziantep, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Diğer Etkilenen Bölgeler

Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinin yanı sıra Şanlıurfa'nın ve Siirt'in kuzeyinde de yerel olarak kuvvetli sağanak olasılığı bulunmaktadır.