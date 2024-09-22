Doğu ve Güneydoğu Anadolu İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Gaziantep ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimleri ile Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oldukça kuvvetli olacağı bildirildi.

Dikkatli Olunması Gerekiyor

Bu olumsuz hava koşullarının beraberinde sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi tehlikeleri de getireceği konusunda uyarılar yapıldı. Meteoroloji, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyor.