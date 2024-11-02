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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu'ya yağış uyarısında bulundu. Aşırı yağışlar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 12:28
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Yağış Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın meydana gelecek hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada, bu illerde kuvvetli yağışların etkili olacağı vurgulandı.

Beklenen Yağışlar

Yarın sabah saatlerinden itibaren Mardin'in güney kesimlerinde ve Şırnak'ın batı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağmur ihtimali bulunuyor.

Daha geniş bir alanda, Batman, Siirt, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

Karla Karışık Yağmur ve Kar Beklentisi

Ayrıca, Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusundaki yüksek ve dağlık alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

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