Doğurganlık 1,48'e Düştü: MHP'li Yurdakul'dan Aile ve Nüfus Politikaları Çağrısı

MHP'li Yurdakul: Doğurganlık 1,48'e Düştü, Bu Bir Beka Sorunudur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Türkiye'de doğurganlık hızının 1,48'e düşmesinin açık bir beka sorunu olduğunu vurguladı. Yurdakul, yazılı açıklamasında ülkenin demografik yapısının hızla değiştiğini ve nüfusun yaşlandığını belirtti.

Demografik veriler

Yurdakul, TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus oranının %10,6 ile çift haneye yükseldiğini ve bunun 9.112.298 kişiye karşılık geldiğini aktardı. Ayrıca, bu oranın 2040'da %16,3'e, 2060'da %25'i aşacağı tahminlerine dikkat çekti.

Yurdakul, 2000-2001 ekonomik kriz yıllarında bile 2,38 olan doğurganlık hızının bugün 1,48'e düşmesini, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gereken 2,1 seviyesinin altına inilmesini ve çocuk nüfusu oranının %25,5'e gerilemesini tehlike işareti olarak nitelendirdi.

Ekonomik ve doğrudan aile destekleri

Yurdakul, genç çiftlere yönelik ekonomik destek tekliflerini savundu. Buna göre yeni evlenenlere 150 bin liralık faizsiz kredi verilmesi, ilk doğumda 5 bin TL destek sağlanması, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL ve üçüncü çocuktan itibaren aylık 5.000 TL ekonomik desteklerin uygulanması öneriliyor. Yurdakul, bu desteklerin genç çiftlerin yükünü hafifleteceğini belirtti.

Ayrıca önerilen diğer ekonomik tedbirler arasında çocuk sayısına göre artan eğitim bursları, ücretsiz toplu taşıma ve kültürel erişim kartları, çocuk ürünlerinde KDV'nin sıfırlanması ve enerji faturalarında çocuk başına indirim yer alıyor.

Aile yaşamı ve kadın istihdamını destekleyen uygulamalar

MHP'nin 'Aktif Pronatalist (doğum yanlısı) Politikaları' kapsamında, kadınların istihdamını koruyacak ve çocuk bakım yükünü azaltacak uygulamalar da ön plana çıkıyor. Yurdakul'un açıkladığı öneriler arasında her ilçede ücretsiz kreş ve gece bakım evleri, kreşlerin ebeveynlerin çalışma saatleriyle uyumlu hale getirilmesi, iş yerlerinde kreş açılması ve süt sağma odaları kurulması yer alıyor.

Ekonomik gerçekliklere uygun olarak yeni evlenen çiftlere kira yardımı ve çocuklu ailelere yönelik konut teşvikleri (örneğin, yalnızca enflasyon artışlarının uygulandığı uzun vadeli krediler) de önerildi.

Çalışma yaşamına yönelik izin ve esneklik önerileri

Yurdakul, çalışan ve hamile kadınlara yönelik somut düzenlemeleri şu şekilde sıraladı: Doğum öncesi 2 ay ücretli izin; doğum sonrası ilk yıl içinde ilk 6 ay ücretli, ikinci 6 ayda esnek ve uzaktan çalışma modeli; bu modelin uygulanamadığı mesleklerde ise 1 yıl ücretli izin. Ayrıca, talep eden annelere 2 yıl ücretsiz izin hakkı tanınması, ücretli/unpaid izin dönemlerinde mobbingin önlenmesi ve tam maaş koruması hedefleniyor.

Yurdakul, kadınların üreme rezervleri ve sağlıklı doğurganlık yaşı konusunda devlet destekli eğitim programları uygulanması ve özellikle 35 yaş öncesi doğurganlığın öneminin kamuoyuna duyurulması gerektiğini vurguladı.

Sonuç ve çağrı

Yurdakul, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda MHP'nin hazırladığı 'Aktif Pronatalist Politikaları''nın hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti ve önerileri "önce ülkem ve milletim" şiarıyla kamuoyunun dikkatine sundu.