Doğurganlık Düştü: IVF Stratejik Yatırım ve Yumurta Dondurma Uyarısı

TSRM 13. Kongresi: Doğurganlık, IVF ve Yumurta Dondurma Gündemde

Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) tarafından 20–23 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 13. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi'nde Türkiye'nin hızla düşen doğurganlık oranları, In Vitro Fertilizasyon (IVF) uygulamalarının toplumsal ve ekonomik etkileri ile yumurta dondurmada yaşa bağlı başarı oranları bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Kongreye 27 ülkeden 100'ün üzerinde yabancı katılımcı ile birlikte toplamda 800'ü aşkın uzman katıldı. Etkinlikte 185 yerli ve 38 yabancı bilim insanı sunum yaparken; 14 Bilimsel Oturum, 68 Yuvarlak Masa Toplantısı, 4 Uydu Sempozyumu, 3 Hemşirelik Oturumu ve 4 Kurs gerçekleştirildi. Kongrede ayrıca 41 sözel ve 6 poster bildiri sunuldu.

IVF'nin Ekonomik Etkisi: Stratejik Bir Yatırım

TSRM Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış Ata, Hacettepe Üniversitesi ve Anatolia Tüp Bebek Merkezi tarafından yürütülen çalışmanın IVF'nin ekonomik katkısını ortaya koyduğunu aktardı. Araştırma, devletin yüzde 80'ini karşıladığı IVF maliyetleri ve bireyin yaşam boyu aldığı eğitim, sağlık ve sosyal destek harcamaları dikkate alındığında dahi, IVF ile doğan bir bireyin 40 yaşından itibaren devlete net katkı sağlamaya başladığını gösteriyor.

Çalışmaya göre tüm yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde bir canlı doğuma ulaşmak için ortalama kamu maliyeti 3 bin 785 dolar olurken, IVF ile doğan bir vatandaşın devlet bütçesine sağladığı ortalama net vergi katkısı bin 651 dolar olarak hesaplandı. Prof. Dr. Ata, bu verilerin IVF'nin yalnızca bireysel bir tedavi olmadığını, aynı zamanda ülkenin üretim gücü ve vergi tabanını destekleyen stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Ayrıca Prof. Dr. Ata, Sağlık Bakanlığı'nın IVF desteğinde yaş sınırı ve deneme sayısına yönelik kapsam genişletme hazırlığında olduğunu hatırlattı.

Yumurta Dondurma: Yaşa Göre Gereken Sayılar

TSRM Genel Sekreteri Prof. Dr. Yaprak Üstün, dondurulan yumurta sayısı ile canlı doğum olasılığı arasındaki ilişkinin yaşa göre belirgin farklılıklar gösterdiğini belirtti. Üstün'e göre 42 yaşındaki bir hastanın canlı doğum şansı için en az 33 yumurta dondurulması gerekirken, yaklaşık 32 yaş civarında 15 oosit toplanması yeterli olabiliyor. Bu hesaplamalar nomogramlara dayanıyor ve klinik danışmanlıkta bu bilimsel veriler kullanılıyor.

Erken Bilgilendirme ve Adolesan Muayenesi

Üstün, genç kızların 15 yaşından itibaren kadın doğum hekimleriyle buluşturulmasının önemine dikkat çekti ve TSRM'nin okul tabanlı üreme sağlığı eğitim projelerinin yaygınlaştırılmasını önerdi. Infertilitenin dünya genelinde her 100 kadından 10–12'sini etkilediğini hatırlatan Üstün, çevresel etkenler ve endokrin bozucuların erken menopoz riskini artırdığına dikkat çekti.

Üstün, plastikler, hava ve toprak kirliliği gibi etkenlerin üreme sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı tedbir alınması gerektiğini, cam şişe kullanımının, arındırılmış suların ve güvenli kişisel bakım ürünlerinin tercih edilmesinin önemini vurguladı.

Eğitimde Yan Dal Eksikliği ve Yönetmelik Talepleri

Prof. Dr. Barış Ata, Türkiye'de üreme endokrinolojisi ve infertilitenin bağımsız bir yan dal olarak tanımlanmamasını önemli bir eksiklik olarak nitelendirdi. ABD, Kanada ve İngiltere'deki 2–3 yıllık yapılandırılmış yan dal programlarına atıfta bulunarak, 6 aylık sertifika programlarının üreme tıbbının çok disiplinli yapısını karşılamadığını söyledi. Ata, ESHRE'nin bu yıl onaylanan Avrupa müfredatına uyum sağlanmasının eğitim kalitesini artıracağını belirtti.

TSRM Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Sekreteri Prof. Dr. Işıl Kasapoğlu, yumurta dondurma kriterlerinin rezerv azalmadan önce uygulanacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı ve mevcut yönetmelikte değişiklik talep etti. Kasapoğlu ayrıca yumurta dondurma uygulamasının şu anda SGK tarafından karşılanmadığını hatırlattı.

Genetik Tarama ve Erken Menopoz Riski

Prof. Dr. Barış Ata, erken menopoz sıklığının yüzde 1 olduğunu ve her 100 kız çocuğundan birinin doğuştan 40 yaşından önce menopoza girme riski taşıdığını söyledi. Ata, genetik tarama panellerinin erken menopoz riskinin belirlenmesine katkı sağlayabileceğini ve böyle bir risk saptandığında kişinin uygun zamanda yumurta dondurma gibi koruyucu adımlar atabileceğini ifade etti.

Sonuç ve Politikaya Yönelik Çıkarımlar

Kongre sonuçları, Türkiye'nin azalan doğurganlık oranları ve yaşlanan nüfusu dikkate alındığında IVF erişiminin genişletilmesinin hem demografik hem de ekonomik açıdan uzun vadeli kazanç sağlayacağını işaret ediyor. Uzmanlar, erken bilgilendirmenin, yan dal eğitimlerinin güçlendirilmesinin, yumurta dondurma kriterlerinin güncellenmesinin ve genetik tarama imkanlarının artırılmasının önemini vurguladı.

Öne çıkan veriler: 20–23 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen kongrede 27 ülkeden katılım, 800'ü aşkın uzman; canlı doğuma ulaşma maliyeti ortalama 3 bin 785 dolar; IVF ile doğan bireyin ortalama net vergi katkısı bin 651 dolar; 42 yaş için 33 yumurta, 32 yaş için 15 yumurta; erken menopoz sıklığı yüzde 1.

