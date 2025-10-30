Doha'da 29 Ekim resepsiyonu: Türkiye Cumhuriyeti 102. yılı kutlandı

Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim Milli Gün Diplomatik Resepsiyonu" düzenlendi.

Resepsiyon, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Katarlı üst düzey yetkililer, kordiplomatik temsilciler, askeri ataşeler, Türk iş insanları, kurum temsilcileri, elçilik çalışanları ve çok sayıda basın mensubu etkinlikte hazır bulundu. Elçilik konutu gece boyunca kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda şehitler için saygı duruşu yapıldı ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı katılımcılara izletildi.

Konuşma ve vurgular

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Göksu, şu değerlendirmeyi paylaştı: "Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşına girdi. Necip milletimiz kazandığı şanlı zaferlerle, sahip olduğu kültür ve medeniyetleriyle dünya tarihine yön vermiş bir millettir." Göksu, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politika anlayışıyla sahada ve masada varlık göstermeye devam ettiğini ve bunun çok yönlü dış politika çerçevesinde ülkeyi bölgesel ve küresel bir aktör olarak öne çıkardığını belirtti.

Göksu, Katar devletinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kayıtsız kalmayıp Türkiye ile birlikte çaba gösterdiğine işaret ederek, "Gazze ve Filistin başta olmak üzere, pek çok kriz bölgesinde; arabuluculuk faaliyetlerimizle, diplomatik girişimlerimizle, insani yardımlarımızla akan kanı durdurmanın, yaraları sarmanın, kalıcı barışa giden yolu ardına kadar açmanın gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Program içerikleri

Etkinlikte Türkiye'nin tarihi ve turistik yörelerine ilişkin görsellerin yer aldığı bir sergi düzenlendi. Davetliler ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan tanıtım filmlerini izledi. Türk musikisinden eserler sunulan resepsiyon, konuklara Türk mutfağından ikramların servis edilmesiyle sona erdi.

Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim Milli Gün Diplomatik Resepsiyonu" düzenlendi. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu’nun (sol 4) ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Katarlı üst düzey yetkililer, kordiplomatik temsilciler, askeri ataşeler, Türk iş insanları, kurum temsilcileri, elçilik çalışanları ve çok sayıda basın mensubu katılırken, elçilik konutu kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.