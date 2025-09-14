Doha'da 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Katara'da Binlerce Ziyaretçi Çekti

Sergi diplomatik temsilciler ve halkın yoğun ilgisini topladı

Katar'ın başkenti Doha'da, Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin sergisi büyük ilgi gördü. Etkinliğe çok sayıda büyükelçi ve diplomatik misyon temsilcisi katıldı ve sergiyi binlerce kişi ziyaret etti.

Sergide yer alan ülkeler arasında Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, Almanya, Birleşik Krallık, Çin, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Belçika, Rusya, Avustralya, Güney Afrika, Litvanya ve Polonya bulunuyordu. Bu ülkeleri, alanında uzman önde gelen yerel ve uluslararası şirketler temsil etti.

Katılımcılar; son teknoloji av silahları ve ekipmanları, şahin avcılığı malzemeleri ile çöl ve safari gezilerine yönelik ürünleri tanıttı. Ayrıca sergide, avcılık, av gezileri ve kampçılık alanındaki teknolojik yeniliklerin yanı sıra lüks el sanatları ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şahin yetiştiriciliği, Katar kültüründe önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Körfez ülkelerinde ve özellikle Katar'da şahin ve doğanlar, milli simge olarak kabul ediliyor; yalnızca festivallerde değil pek çok etkinlikte yer alıyorlar.

Katar'ın şahinleri, UNESCO tarafından da 2010 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınmıştır.