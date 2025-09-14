Doha'da 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Katara'da Binlerce Ziyaretçi Çekti

Doha'da Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin sergisi, diplomatik temsilciler ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 15:44
Doha'da 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Katara'da Binlerce Ziyaretçi Çekti

Doha'da 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Katara'da Binlerce Ziyaretçi Çekti

Sergi diplomatik temsilciler ve halkın yoğun ilgisini topladı

Katar'ın başkenti Doha'da, Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin sergisi büyük ilgi gördü. Etkinliğe çok sayıda büyükelçi ve diplomatik misyon temsilcisi katıldı ve sergiyi binlerce kişi ziyaret etti.

Sergide yer alan ülkeler arasında Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, Almanya, Birleşik Krallık, Çin, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Belçika, Rusya, Avustralya, Güney Afrika, Litvanya ve Polonya bulunuyordu. Bu ülkeleri, alanında uzman önde gelen yerel ve uluslararası şirketler temsil etti.

Katılımcılar; son teknoloji av silahları ve ekipmanları, şahin avcılığı malzemeleri ile çöl ve safari gezilerine yönelik ürünleri tanıttı. Ayrıca sergide, avcılık, av gezileri ve kampçılık alanındaki teknolojik yeniliklerin yanı sıra lüks el sanatları ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şahin yetiştiriciliği, Katar kültüründe önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Körfez ülkelerinde ve özellikle Katar'da şahin ve doğanlar, milli simge olarak kabul ediliyor; yalnızca festivallerde değil pek çok etkinlikte yer alıyorlar.

Katar'ın şahinleri, UNESCO tarafından da 2010 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa'da Nostaljik Otomobil Festivali: 600 Klasik Araç İlgi Odağı
2
Şanlıurfa Eyyübiye'de Kayıp Ahmet Demir'in Cesedi Sulama Kanalında Bulundu
3
Bursa'da Silahlı Kavga: Osmangazi'de 1 Kişi Ağır Yaralandı
4
Ankara'da 80. Vietnam Milli Günü Resepsiyonu
5
Gazze'de Can Kaybı 64 bin 756'ya Yükseldi: Son 24 Saatte 38 Kişi, 2 Kişi Açlıktan Öldü
6
İstanbul'da motosiklet kazasında imam hayatını kaybetti, yakınları sorumluları cezalandırmak istiyor
7
Doha'da 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Katara'da Binlerce Ziyaretçi Çekti

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye