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Doha'da Esir Takası ve Ateşkes Müzakereleri İyi Gidiyor

Doha'daki müzakereler, İsrail ve Hamas arasında esir takası ve ateşkes için umut verici ilerlemeler kaydediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 23:48
Doha'da Esir Takası ve Ateşkes Müzakereleri İyi Gidiyor

Doha'daki Müzakerelerin Durumu

Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail ve Hamas arasında gerçekleştirilen esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla müzakerelerin olumlu bir şekilde ilerlediği bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

Adının açıklanmadığı bir kaynak, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. Müzakere sürecinin devam edeceğini ifade eden yetkili, 48 saat içerisinde belirli bir ilerleme kaydedilmesini umduğunu dile getirdi.

İsrail Heyeti Doha'da Kalacak

Diğer yandan, İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrailli müzakere heyeti de, yarınki görüşmelere katılmak üzere Doha'da kalmayı sürdürecek.

Katılımcılar ve Beklentiler

Bugün başlayan müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea gibi önemli isimler katıldı.

Buna karşın, Hamas katılmama kararı aldı ve arabuluculardan, ABD Başkanı Joe Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan unsurları uygulamak üzere bir plan talep etti. Hamas ayrıca, İsrail'in bu plana uyacağına dair sağlam bir taahhüt sunulmasını istedi.

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