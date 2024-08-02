Doha'da Filistin Bayrağı ve İsmail Heniyye'nin Fotoğrafı Işıklandırıldı

Doha'da Anma Etkinlikleri

Katar'ın başkenti Doha'da, Filistin liderliği için bir saygı duruşu gerçekleştirildi. Bazı önemli binalara, İran'da düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Heniyye'nin fotoğrafları ve Filistin bayrağı yansıtıldı.

Filistin Bayrağı ile Aydınlatılan Yapılar

Şehrin gökdelenleri ve simge binaları, Filistin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Bu etkinlik, bölgedeki olayların anısına düzenlenen bir gösteri olarak dikkat çekti.

Cenaze Töreni ve Anma

Heniyye'nin cenaze namazı Doha'daki bir camide kılındı. Ardından, Luseyl kentinde toprağa verilmesiyle birlikte, anma etkinlikleri daha geniş bir boyut kazandı.

Katar’ın başkenti Doha’da bazı binalara İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafı ile Filistin bayrağı yansıtıldı. Gökdelenleri ve simge binaları ile öne çıkan Doha’da, bazı binalar Filistin bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Katar’ın başkenti Doha’da bazı binalara İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafı ile Filistin bayrağı yansıtıldı. Gökdelenleri ve simge binaları ile öne çıkan Doha’da, bazı binalar Filistin bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Katar’ın başkenti Doha’da bazı binalara İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafı ile Filistin bayrağı yansıtıldı. Gökdelenleri ve simge binaları ile öne çıkan Doha’da, bazı binalar Filistin bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Katar’ın başkenti Doha’da bazı binalara İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafı ile Filistin bayrağı yansıtıldı. Gökdelenleri ve simge binaları ile öne çıkan Doha’da, bazı binalar Filistin bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Katar’ın başkenti Doha’da bazı binalara İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafı ile Filistin bayrağı yansıtıldı. Gökdelenleri ve simge binaları ile öne çıkan Doha’da, bazı binalar Filistin bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Katar’ın başkenti Doha’da bazı binalara İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafı ile Filistin bayrağı yansıtıldı. Gökdelenleri ve simge binaları ile öne çıkan Doha’da, bazı binalar Filistin bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Katar’ın başkenti Doha’da bazı binalara İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafı ile Filistin bayrağı yansıtıldı. Gökdelenleri ve simge binaları ile öne çıkan Doha’da, bazı binalar Filistin bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.