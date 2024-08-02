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Doha'da İsmail Heniyye İçin Güvenlik Önlemleri

İsmail Heniyye'nin cenaze töreni Doha'da yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:11
Doha'da İsmail Heniyye İçin Güvenlik Önlemleri

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Cenaze Töreni

Doha, Qatar - İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze töreni öncesinde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Yoğun Katılım ve Güvenlik Önlemleri

Cenaze törenine birçok ülkeden üst düzey yetkililerin katılması beklenirken, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Doha'daki bazı sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı. Özellikle Muhammed bin Abdulvahhab Camisi çevresinde katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla Katar güvenlik güçleri yoğun önlemler aldı.

Medya Etkinliği

Caminin etrafında yer alan ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarından çok sayıda basın mensubu, cenaze töreni için hazırlıklarını sürdürüyor. Heniyye'nin naaşı, cuma namazının ardından gerçekleşecek bir törenle toprağa verilecek.

Suikastın Detayları

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı Heniyye'nin bulunduğu konuta bir saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İran ve Hamas, bu suikastın arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederken, İsrail yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından, Halid Meşal'ın yerine Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

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