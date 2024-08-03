Doha'da İsmail Heniyye İçin Taziye Ziyareti

Doha'da Taziye Ziyareti

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, İran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Taziye Evinde Bir Araya Geldiler

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan taziye evinde gerçekleştirilen ziyarette, Halid Meşal, Usame el-Hamdan ve Sami Ebu Zuhri gibi Hamas'ın üst düzey yöneticileri ve Heniyye ailesi taziyeleri kabul etti.

Dünya Çapında Temsilciler Taziyeye Katıldı

Ayrıca, dünyanın birçok bölgesinden gelen siyasi parti temsilcileri, Doha'daki elçilikler, ilmi heyetler, İslami hareketlerin liderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri geniş güvenlik önlemleri altında taziye evinde bir araya gelerek Hamas yöneticileri ve Heniyye ailesine taziyelerini ilettiler.

Heniyye'nin Son Yolculuğu

İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Heniyye'nin naaşı, 4 Ekim tarihinde Doha'da İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlıkta defnedilmiştir.