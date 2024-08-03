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Doha'da İsmail Heniyye İçin Taziyeler Kabul Ediliyor

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası taziye ziyaretleri Doha'da sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:09
Doha'da İsmail Heniyye İçin Taziyeler Kabul Ediliyor

İsmail Heniyye için Taziyeler Doha'da Kabul Ediliyor

İran'da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için taziye kabul törenleri, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştiriliyor. Heniyye, 31 Temmuz tarihinde Tahran'da suikasta uğramıştı ve cenazesi dün Doha'da toprağa verilmişti.

Uluslararası Katılım

Doha'daki taziye evinde yapılan ziyaretlere, dünyaca ünlü siyasi parti temsilcileri, farklı ülkelerin elçilikleri, ilmi heyetler, İslami hareketlerin önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katılıyor. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen bu etkinlikte, Hamas'ın üst düzey yöneticileri Halid Meşal, Usame el-Hamdan ve Sami Ebu Zuhri misafirlerle ilgileniyor.

Cenaze Töreni Detayları

Heniyye'nin naaşı, düzenlenen cenaze töreninden sonra, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi. Taziye ziyaretleri, Heniyye'nin ailesine destek olmak amacıyla sürdürülmeye devam ediyor.

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