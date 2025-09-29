Doha'da 'Yapay Zeka Etiği' Konferansı: Katar'da Kültürel Çeşitlilik ve Sorumlu Yapay Zeka

Doha'da 'Yapay Zeka Etiği' Konferansı

Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) tarafından Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferans, yapay zekânın etik boyutlarını kapsamlı biçimde ele aldı.

Yüksek Düzey Katılım ve Açılış Konuşması

Konferansa Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır ve Katar Vakfı Başkan Yardımcısı Şeyha Hind bint Hamed Al Sani ile Katarlı bakanlar, özel sektör temsilcileri ve uluslararası kurum liderleri katıldı.

Hamad Bin Halife Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmed M. Hasnah, açılış konuşmasında yapay zekânın hayatın her alanını dönüştürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi: 'Yapay zekaya karşı önyargıların artmasından temsildeki eksikliklere kadar karşılaştığımız etik zorluklar var. Dolayısıyla yapay zekânın etik gelişimine de yön vermek önemli bir adım olabilir.'

Tartışılan Başlıklar

Konferansta yapay zekânın sağlık, şehir planlaması, güvenlik, eğitim, finans ve iş yaşamının geleceği üzerindeki etkileri değerlendirildi. Tartışmalarda özellikle kültür, gelenek ve değerler üzerindeki potansiyel etkiler ele alındı ve etik değerler üzerine kurulu bir yapay zekânın gerekliliği vurgulandı.

Akademisyenler, politika yapıcılar ve sektör temsilcileri, farklı ahlaki geleneklerin ışığında yapay zekâ için kapsayıcı ve sorumlu etik çerçevelerin nasıl oluşturulabileceğini masaya yatırdı. Konuşmalarda, yapay zekâya ilişkin hâkim Batı merkezli söylemlerin ötesine geçilerek kültürel çeşitliliği yansıtan etik değerlerin geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

Konferans, yapay zekânın etik gelişimine yön verirken kültürel hassasiyet ve kapsayıcılığın önemini öne çıkaran bir platform sundu.