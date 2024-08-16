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Doha'daki Müzakerelerde Olumlu Gelişmeler

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Doha'daki ateşkes müzakerelerinin yapıcı bir ortamda sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:54
Doha'daki Müzakerelerde Olumlu Gelişmeler

Doha'da Kritik Müzakereler

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir takasını içeren önemli müzakereler düzenlendi. Mısır, ABD ve Katar gibi ülkelerin yanı sıra, İsrail'den de temsilcilerin katıldığı bu toplantıların, ciddi ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edildi.

Müzakerelerin Detayları

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi tarafından yapılan açıklamada, “Son 48 saat içerisinde hükümetlerimizin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması konularında yoğun çalışmalar yürütmüştür” şeklinde vurgulandı. Bu süreçte, olumlu bir işbirliği ortamı yaratıldığına dikkat çekildi.

ABD'nin Rolü

Ayrıca, ABD’nin Katar ve Mısır’ın destekleriyle taraflar arasındaki anlaşmayı geliştirmek amacıyla “boşlukların azaltılmasını” hedefleyen bir öneri sunduğu belirtildi. Bu önerinin, ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mart’ta açıkladığı öneri ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu açıklandı.

İlerleyen Süreç

Açıklamada, önerinin önceki uzlaşıların üzerine inşa edildiği ve anlaşmanın hızla uygulanması için gerekli adımları sağlayacağı ifade edildi. Anlaşmanın insani boyutlarının da ele alınacağı belirtildi ve teknik ekiplerin bu detayları ilerleyen günlerde masaya yatıracağı bildirildi.

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