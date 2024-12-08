Doha Forum 2024: Anadolu Ajansı Standı Yoğun İlgi Gördü

Doha Forum 2024'te Anadolu Ajansı'na Yoğun İlgi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum 2024 etkinliği, Anadolu Ajansı'nın (AA) standını yoğun bir ilgi ile karşıladı. Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Lulva el-Hatır gibi birçok önemli isim, AA'nın standını ziyaret ederek bilgi aldı.

İsrail'in Gazze'deki Savaş Suçları Konuşuluyor

Etkinlikte, Anadolu Ajansı'nın, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları ile ilgili yaptığı çalışmalara dair bilgilere ulaşma imkanı sağlandı. Ziyaretçiler, AA'nın global medya alanındaki etkisini ve insan hakları konusundaki hassasiyetini öğrenme fırsatı buldu.

Doha Forum, uluslararası düzeyde önemli bir platform olarak, farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte dünya genelindeki güncel meseleleri tartışmaya devam ediyor.