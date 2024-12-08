DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.462.679,33 0,65%

Doha Forum 2024: Anadolu Ajansı Standı Yoğun İlgi Gördü

Doha Forum 2024'te Anadolu Ajansı standı, Katar Eğitim Bakanı Lulva el-Hatır'ın da olduğu birçok ziyaretçiyi ağırladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:35
Doha Forum 2024: Anadolu Ajansı Standı Yoğun İlgi Gördü

Doha Forum 2024'te Anadolu Ajansı'na Yoğun İlgi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum 2024 etkinliği, Anadolu Ajansı'nın (AA) standını yoğun bir ilgi ile karşıladı. Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Lulva el-Hatır gibi birçok önemli isim, AA'nın standını ziyaret ederek bilgi aldı.

İsrail'in Gazze'deki Savaş Suçları Konuşuluyor

Etkinlikte, Anadolu Ajansı'nın, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları ile ilgili yaptığı çalışmalara dair bilgilere ulaşma imkanı sağlandı. Ziyaretçiler, AA'nın global medya alanındaki etkisini ve insan hakları konusundaki hassasiyetini öğrenme fırsatı buldu.

Doha Forum, uluslararası düzeyde önemli bir platform olarak, farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte dünya genelindeki güncel meseleleri tartışmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'te Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı
2
IKBY: Suriye'nin Geleceği Huzur ve Demokrasi ile Şekillenmeli
3
Ömer Çelik: Suriye'de Kapsayıcı Yönetim İstiyoruz
4
Bodrum'un Mahalleleri Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı
5
TBMM Heyeti, Azerbaycan'daki Tarihi Kentleri Ziyaret Etti
6
Almanya'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor