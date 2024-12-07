Doha Forum 2024'te Filistin İçin Acil Çözüm Paneli

Doha Forum 2024'te Filistin İçin Çözüm Arayışları

Katar'da 'Yenilik Gereksinimi' temasıyla düzenlenen Doha Forum 2024, dikkat çekici bir panele ev sahipliği yaptı. Panelin başlığı ise, 'Filistin'de Bir Yıl Daha Trajedi Yaşanmasını Önlemek: İleriye Dönük Bir Yol Açmak' olarak belirlendi.

Panelde, Filistin'deki insani kriz ve uluslararası toplumun çözüm üretmedeki sorumlulukları masaya yatırıldı. Birçok uzman ve siyasetçinin katıldığı etkinlikte, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

Doha Forum kapsamında yapılan bu panel, sadece bölgesel değil, global ölçekte bir üzüntü kaynağı olan bu trajedinin son bulması için gerekli adımları tartışmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, uluslararası işbirliği ve yenilikçi yaklaşımlarla bir çıkış yolu bulmayı hedefliyor.