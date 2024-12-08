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Doha Forum 2024'te Uluslararası İnsancıl Hukuk Paneli Gerçekleştirildi

Doha Forum 2024, 'Yenilik Gereksinimi' temasıyla Insani Hukuk ve Hesap Verebilirlik paneline ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 10:42
Doha Forum 2024'te Uluslararası İnsancıl Hukuk Paneli Gerçekleştirildi

Doha Forum 2024'te Önemli Panel

Katar'da "Yenilik Gereksinimi" temasıyla düzenlenen Doha Forum 2024 etkinliğinde, "Uluslararası İnsancıl Hukukun ve Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panelde, uluslararası insancıl hukukun günümüzdeki rolü ve sınamaları ele alınırken, hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, bu konuda alınması gereken yenilikçi önlemleri tartıştı.

Doha Forum 2024, alanında uzman isimleri bir araya getirilerek, uluslararası düzeyde barış ve güvenliği sağlamak amacıyla önemli katkılarda bulunuyor. Panel, hukukun üstünlüğünün sağlanması adına çözüm önerileri geliştirme fırsatı sundu.

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