Doktor Ebu Safiyye, İsrail Hapishanesinde İlk Kez Görüntülendi

İsrail hapishanesinde alıkonulan Doktor Ebu Safiyye, neden tutuklandığını bilmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 03:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 03:35
Doktor Ebu Safiyye, İsrail Hapishanesinde İlk Kez Görüntülendi

Doktor Ebu Safiyye'nin İlk Görüntüleri

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya’daki Kemal Advan Hastanesi’nin müdürü Doktor Husam Ebu Safiyye, elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde İsrail hapishanesinde görüntülendi. Bu görüntüler, dün akşam yayınlanan İsrail’in Kanal 13 Televizyonu’na ait röportajda ortaya çıktı.

Alıkonulma Nedeni Belirsiz

İsrail ordusu tarafından alıkonulan Ebu Safiyye, Ofer Hapishanesi’nde ilk kez görünürken, yüzünün solgun olduğu ve kelepçelerle bağlandığı dikkat çekti. Ebu Safiyye, Kanal 13 Televizyonu’ndaki röportajında, hastanesinde Filistinli direnişçilerin tedavi gördüğü yönündeki iddiaları reddederek, alıkonulma nedenini bilmediğini vurguladı.

Ebu Safiyye, bir çocuk doktoru olduğunu ve Kemal Advan Hastanesi’nde geçici olarak çalıştığını belirterek, orada herhangi bir İsrailli esir görmediğini veya bunlarla ilgili bir işlem yapmadığını ifade etti. "Ben sonuçta insani bir mesaj veriyorum ve bizde tedavi görenler sıradan sivillerdi." dedi.

Ateşkes ve Serbest Bırakılma Durumu

Ebu Safiyye, neden alıkonulduğunu bilmediğini tekrarlayarak, "Neden burada olduğumu bilmiyorum… Bilmiyorum." ifadelerini kullandı. İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Ebu Safiyye, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir değişim anlaşmasının ilk aşaması kapsamında cumartesi günü serbest bırakılacak Filistinli esirler arasında yer alıyor.

Öte yandan, İsrail ordusu, 27 Aralık 2024 tarihinde Kemal Advan Hastanesi’ni kuşatma altına alarak, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış ve hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti. Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye’nin ve sağlık personelinin alıkonulduğunu duyurmuş ve akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

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