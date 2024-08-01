Doktorların e-imza Cihazlarını Çalan 8 Kişi Tutuklandı

İzmir Merkezli Operasyonda 8 Tutuklama

İzmir'de, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin eden 8 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun Ayrıntıları

İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 22 şüpheli gözaltına alındı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktorların e-imzalarını ele geçiren şüphelilere yönelik daha önce düzenlenen operasyondan sonra çalışmaları derinleştirdi.

Yapılan Aramalarda Neler Bulundu?

Yapılan aramalar neticesinde, 2 adet tabanca, bu silahlara ait 3 şarjör ve 87 fişek ile usulsüzlüğe dair dijital materyal ve reçeteler ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 8 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki Operasyonlar

Geçen yıl Kasım ayında düzenlenen kapsamlı bir operasyonda İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da 22 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin 15’i tutuklanmıştı.