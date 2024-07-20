Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Doktoru, Trump'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, suikast girişiminde bulunulan Trump'ın durumunun iyi olduğunu...

Yayın Tarihi: 20.07.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 23:40
Doktoru, Trump'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, suikast girişiminde bulunulan Trump'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

​​​​​​​Trump'ı muayene eden Jackson, eski başkanın durumuna dair yazılı açıklama yaptı.

Jackson, Trump'ın suikast girişiminden bu yana yanında olduğunu, yarasını her gün değerlendirip tedavi ettiğini ve durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.

Kurşunun Trump'ın kafasının birkaç milimetre yanından geçerek sağ kulağının üst kısmına isabet ettiğini belirten Jackson, "Mermi izi kulağın kıkırdak yüzeyine kadar uzanan 2 santimetre genişliğinde bir yara oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Jackson, başlangıçta belirgin bir kanama olduğuna, ardından da kulağın üst kısmında belirgin bir şişlik meydana geldiğine ancak zamanla düzeldiğine işaret ederek, "Yara düzgün bir şekilde iyileşmeye başladı. Kulağında hala pansuman gerektiren aralıklı kanamalar mevcut." ifadelerine yer verdi.

Trump’a ilk müdahalenin Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde “Butler Memorial Hastanesi'nin” sağlık personeli tarafından yapıldığını kaydeden Jackson, eski başkanın yarasının mükemmel şekilde tedavi edildiğini vurguladı.

Jackson, hastanenin sağlık personelinin Trump’ın başının tomografisini de içeren ek yaralanmalar için kapsamlı bir değerlendirme sağladıklarını, gerektiğinde kapsamlı bir işitme muayenesi de dahil olmak üzere başka değerlendirmeler de yapılacağını kaydetti.

Trump'ın durumunun özetle iyi olduğunu ve 13 Temmuz’da aldığı kurşun yarasının beklendiği şekilde iyileştiğini belirten Jackson, “Ölmemiş olması tam anlamıyla bir mucize.” ifadelerini kullandı.

- Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

O ilde yaş sınırı kalktı, tamamen ücretsiz oldu! 2 ay daha girişlere para alınmayacak

EYT'li emekliler kara kara düşünecek! Maaş zamlarında kimsenin bilmediği kara haber geldi

Limon deyip geçmeyin! Bu faydasını ilk kez duyacaksınız: Kilo kilo limon aldıracak tarif

Çok stresli hissettiğiniz an hemen bu hareketi yapın! Sadece 5 dakikada kuş gibi hafifletiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

Tapusu olanlara 90 günlük son süre! 81 ildeki tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor

İşsizlik oranı bu illerde tavan yaptı! Çalışan yok, kimse iş bulamıyor

EYT'li emekliler kara kara düşünecek! Maaş zamlarında kimsenin bilmediği kara haber geldi

O ilde yaş sınırı kalktı, tamamen ücretsiz oldu! 2 ay daha girişlere para alınmayacak

Her kahvaltıda yeniyor ancak zararını bilen yok! Böbrek yetmezliğine kadar götürüyor

Limon deyip geçmeyin! Bu faydasını ilk kez duyacaksınız: Kilo kilo limon aldıracak tarif

Ehliyeti olan başvuruya koşacak! Belediyeye çok sayıda otobüs şoförü alımı yapılacak

Emlak Fiyatları uçup kaçarken, Milli Emlak'tan yeni müjde! 23- 24 Temmuz’da arsa zengini olacaksınız!

Çok stresli hissettiğiniz an hemen bu hareketi yapın! Sadece 5 dakikada kuş gibi hafifletiyor

O ilde lıkır lıkır çeşme suyu içebilirsiniz! Keşke burada da olsa dedirten müjde geldi