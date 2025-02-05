Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Santorini Depremleri Açıklaması: İzmir Körfezi'nde Tsunami Riski Düşük

DEÜ'den Santorini Depremlerine Dikkat Çeken Uyarı

Dokuz Eylul Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki sismik aktivitelerin haftalarca sürebileceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Enstitü, olası tsunami riskine karşı Güney Ege kıyılarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Ege Denizi'nde Sismik Hareketlilik

Açıklamada, Ege Denizi'nin sismolojik olarak aktif bir bölge olduğu ve Santorini çevresindeki sarsıntıların devam etmekte olduğu belirtilirken, bu depremlerin "deprem fırtınası" olarak tanımlandığı ifade edildi. 5,2 büyüklüğünde olan bu depremlerin haftalarca sürmesi bekleniyor.

Oluşan depremlerin nedenleri henüz netlik kazanmazken, yapılan değerlendirmelere göre oluşan depremlerin fay düzlemi çözümleri, normal faylanmaya dayalı düşey hareket sonucu oluştuğunu ortaya koydu. Ancak bu hareketlerin daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığı belli değil.

Tsunami Riski ve Tarihsel Veriler

Enstitü, Ege Denizi'nde geçmişte meydana gelen depremlerin Anadolu kıyı alanlarında tsunami yarattığını hatırlatırken, 1956'da gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki Amorgos Depremi'nin Fethiye kıyılarında 1 metre yüksekliğinde dalgalar oluşturduğunu belirtmiştir.

İzmir Körfezi'nin Morfolojik Yapısı

Bununla birlikte İzmir Körfezi'nin, morfolojik olarak Kuzey Ege'ye açılan bir körfez olduğu ve bu nedenle Santorini çevresindeki olası bir tsunamiye karşı etkilenmeyeceği açıklamada vurgulandı. Ancak, depremlerin gözlemlendiği alanın Türkiye’nin Güney Ege kıyılarına 150 kilometre uzaklıkta yer aldığı ifade edilerek, Güneybatı Ege sahil kesiminin olası büyük depremler ve tsunami oluşumuna karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.