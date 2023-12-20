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Dolandırıcı kargocuların oyunu: Mağdurlara 370 milyon liralık sahte senet imzalattılar

Dolandırıcı kargocuların oyunu: Mağdurlara 370 milyon liralık sahte senet imzalattılar Kargo firması çalışanı gibi davranarak senet imzalatan 3 kişi Ankara’da suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, hediye paketi gönderdiklerini iddia ederek kargo tutanağının altına senet yerleştirdikleri ve bu şekilde 370 milyon lira değerinde senet imzalattıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.