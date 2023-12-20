Dolandırıcı kargocuların oyunu: Mağdurlara 370 milyon liralık sahte senet imzalattılar

Kargo firması çalışanı gibi davranarak senet imzalatan 3 kişi Ankara’da suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, hediye paketi gönderdiklerini iddia ederek kargo tutanağının altına senet yerleştirdikleri ve bu şekilde 370 milyon lira değerinde senet imzalattıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Dolandırıcı kargocuların oyunu: Mağdurlara 370 milyon liralık sahte senet imzalattılar
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Ankara’da kargo teslimatı adı altında senet imzalatan 3 dolandırıcı yakayı ele verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapan şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, kargocu kılığına girerek hediye paketi bahanesiyle senet imzalattıkları ve tutanağın altına senet yerleştirdikleri ortaya çıktı.

Polis ekipleri, şüphelileri eş zamanlı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, bu yöntemle 370 milyon lira değerinde senet imzalattıkları ve icraya verdikleri tespit edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrolle serbest kaldı.

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