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Dolandırıcılara “Sibergöz” operasyonu: 19 şüpheliye gözaltı

İstanbul merkezli olarak 8 ilde, dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen “Sibergöz-32” operasyonu sonucunda, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:05
Dolandırıcılara “Sibergöz” operasyonu: 19 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde nitelikli dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen “Sibergöz-32” operasyonu ile ilgili bilgileri paylaştı. Kendilerini yatırım danışmanı olarak gösteren nitelikli dolandırıcılara yönelik yapılan bu operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların vatandaşları “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle sahte internet sitelerine yönlendirdikleri ve çeşitli bahanelerle para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Yerlikaya, bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suçluların peşinde olduklarını ifade ederek, İstanbul merkezli operasyonlarda 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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