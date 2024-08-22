Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dolandırıcılık Davasında Fatih Terim'in İfadesine İtiraz

Ünlü futbol teknik direktörü Fatih Terim'in ifadesine usul itirazı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:20
Dolandırıcılık Davasında Fatih Terim'in İfadesine İtiraz

Dolandırıcılık Davasında Gelişmeler

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık davasında, sanık Seçil Erzan'ın avukatı, tanık olarak dinlenen ünlü futbol teknik direktörü Fatih Terim'in ifadesine itiraz etti.

İtiraz Nedeni

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Erzan'ın avukatı, Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki statüsünde verdiği ifadenin usul kurallarına aykırı olduğunu savundu. Dilekçeye göre, Terim'in ifadesinin alınması için ilgili mahkeme tarafından 10 Temmuz'da talimat yazıldığı, ancak duruşmanın 17 Eylül'de yapılacağı bildirildiği halde, ifadenin kapalı bir duruşmada 20 Ağustos'ta alındığı ifade edilmektedir.

İfadeye Yönelik Endişeler

Dilekçede, ifadenin belirlenen tarih beklenmeden, kapalı bir duruşmada alınmasının, tarafların soru sorma ve savunma haklarını ihlal ettiği vurgulandı. Bu nedenle, tarafların katılımına açık olarak belirlenen bir tarihte yeniden ifade alınması talep edildi.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın Levent'teki bir bankada müdür olarak görev yaptığı, müşteki Bülent Çeviker'den yüksek kar vaadiyle 2 milyon dolar aldığı belirtiliyor. Müşteki, parayı verdikten sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da başarısız olmuş ve durumu bankaya bildirmiştir.

Erzan'ın Suçlamaları

İddianamede, Erzan'ın yüksek kar getirisi vaadiyle futbolcular, iş insanları ve diğer meslek gruplarından birçok kişiyi dolandırdığı ve bu insanları para yatırmaya ikna ettiği, gerçekte ise böyle bir fonun var olmadığı açıklanmaktadır. Ayrıca, Erzan'ın dolandırıcılık amacıyla sahte belgeler düzenlediği ve bunlara banka kaşesiyle ıslak imza attığı ifade edilmektedir.

Ceza Talepleri

Sanık Erzan için "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 93 yıldan 305 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Diğer sanıklar için de benzer suçlardan hapis cezası istenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor