Dolandırıcılık Davasında Fatih Terim'in İfadesine İtiraz

Dolandırıcılık Davasında Gelişmeler

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık davasında, sanık Seçil Erzan'ın avukatı, tanık olarak dinlenen ünlü futbol teknik direktörü Fatih Terim'in ifadesine itiraz etti.

İtiraz Nedeni

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Erzan'ın avukatı, Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki statüsünde verdiği ifadenin usul kurallarına aykırı olduğunu savundu. Dilekçeye göre, Terim'in ifadesinin alınması için ilgili mahkeme tarafından 10 Temmuz'da talimat yazıldığı, ancak duruşmanın 17 Eylül'de yapılacağı bildirildiği halde, ifadenin kapalı bir duruşmada 20 Ağustos'ta alındığı ifade edilmektedir.

İfadeye Yönelik Endişeler

Dilekçede, ifadenin belirlenen tarih beklenmeden, kapalı bir duruşmada alınmasının, tarafların soru sorma ve savunma haklarını ihlal ettiği vurgulandı. Bu nedenle, tarafların katılımına açık olarak belirlenen bir tarihte yeniden ifade alınması talep edildi.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın Levent'teki bir bankada müdür olarak görev yaptığı, müşteki Bülent Çeviker'den yüksek kar vaadiyle 2 milyon dolar aldığı belirtiliyor. Müşteki, parayı verdikten sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da başarısız olmuş ve durumu bankaya bildirmiştir.

Erzan'ın Suçlamaları

İddianamede, Erzan'ın yüksek kar getirisi vaadiyle futbolcular, iş insanları ve diğer meslek gruplarından birçok kişiyi dolandırdığı ve bu insanları para yatırmaya ikna ettiği, gerçekte ise böyle bir fonun var olmadığı açıklanmaktadır. Ayrıca, Erzan'ın dolandırıcılık amacıyla sahte belgeler düzenlediği ve bunlara banka kaşesiyle ıslak imza attığı ifade edilmektedir.

Ceza Talepleri

Sanık Erzan için "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 93 yıldan 305 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Diğer sanıklar için de benzer suçlardan hapis cezası istenmektedir.