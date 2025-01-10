Dolgu ve Alüvyon Alanlar Deprem Şiddetini Artırıyor!

Türkiye'nin deprem riski bakımından "düşük tehlike" kategorisinde yer alan Trabzon'da, son dönemde yaşanan depremler vatandaşlar tarafından şiddetli bir şekilde hissedildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Lütfiye Sayıl, yer ivmesinin dolgu alanlarda daha fazla büyüyerek, depremin daha kuvvetli hissedilmesine yol açabileceğini açıkladı.

Son Depremler ve Endişeler

Prof. Dr. Sayıl, 6 Ocak'ta 7 kilometre derinlikte meydana gelen 2,5 büyüklüğündeki depremin ardından, 9 Ocak'ta da Trabzon sahil açıklarında 9 kilometre derinlikte, 3,3 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini belirtti. "Söz konusu depremler hem sahil kesimlerinde hem de diğer bölgelerde hissedildi," diyerek, bölgedeki artan deprem aktivitesinin halk arasında endişe yarattığının altını çizdi.

Fay Hattı ve Deprem Potansiyeli

Sayıl, Trabzon'u etkileyen fay hatlarının, doğudan batıya uzanan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve sahile paralel uzanan Karadeniz fayı olduğunu aktararak, "KAFZ çok aktiftir ve 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeline sahiptir" dedi. Bu fay line üzerinde meydana gelen büyük depremlerin, Trabzon ve çevresindeki zayıf zeminlerde oldukça şiddetli hissedilebileceğini vurguladı.

Riskli Alanlarda Yapılaşmaya Dikkat!

Son yıllarda Trabzon'da deniz dolgu alanlarında ve alüvyonal arazilerde yapılaşmanın arttığını belirten Sayıl, bu durumun deprem riskini artırdığına dikkat çekti. Yerel yönetimlerin, mikro bölgeleme çalışmaları yaparak depreme karşı riskli alanları ve yapıları belirlemesi gerektiğini kaydetti.

Güvenlik Önlemleri Alınmalı

Prof. Dr. Sayıl, "Dolgu ve alüvyon alanların deprem büyütme potansiyeli taşıdığı dikkate alınarak, yapı stoklarının güvenliğinin sorgulanması gerekmektedir," dedi. Ayrıca, kentsel dönüşüm ve güçlendirme işlemlerinin uygulamalarının önemine değindi.