Dolmabahçe Sarayı'ndaki Baltacılar Dairesi Hakkındaki İddialara Yalanlama

DMM'den Önemli Açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden "Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Geçmiş Kararlar ve Planlar

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan bu haberlere cevap verirken, 19 Şubat 1985 tarihli TBMM Başkanlık Divanı'nın 45 sayılı kararıyla Baltacılar Dairesi'nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı'na geçici olarak tahsis edildiğini aktardı. Ayrıca 9 Mart 2017'de TBMM Başkanlık Divanı'nın 33 sayılı kararıyla yapının geçmişteki özgün haline döndürülmesinin planlandığı kaydedildi.

Restorasyon ve Gelecek Hizmeti

Açıklamada, "Baltacılar Dairesi'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisiyle birleştirilmesi söz konusu değildir. Tarihi yapı, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Milli Saraylar'a bağlı ihtisas kütüphanesi olarak hizmet verecektir. Bu asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.