DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,74 0,26%
ALTIN
2.949,68 0,68%
BITCOIN
2.798.161,47 -2,85%

Dolmabahçe Sarayı'ndaki Baltacılar Dairesi Hakkındaki İddialara Yalanlama

DMM, Baltacılar Dairesi'nin çalışma ofisiyle birleştirileceği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:43
Dolmabahçe Sarayı'ndaki Baltacılar Dairesi Hakkındaki İddialara Yalanlama

DMM'den Önemli Açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden "Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Geçmiş Kararlar ve Planlar

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan bu haberlere cevap verirken, 19 Şubat 1985 tarihli TBMM Başkanlık Divanı'nın 45 sayılı kararıyla Baltacılar Dairesi'nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı'na geçici olarak tahsis edildiğini aktardı. Ayrıca 9 Mart 2017'de TBMM Başkanlık Divanı'nın 33 sayılı kararıyla yapının geçmişteki özgün haline döndürülmesinin planlandığı kaydedildi.

Restorasyon ve Gelecek Hizmeti

Açıklamada, "Baltacılar Dairesi'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisiyle birleştirilmesi söz konusu değildir. Tarihi yapı, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Milli Saraylar'a bağlı ihtisas kütüphanesi olarak hizmet verecektir. Bu asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan'da Patlama Sonrası Ketta'da Tren Seferleri Durduruldu
2
2024 Yılı Sıcaklık Rekorlarına Koşuyor: Dünya Meteoroloji Örgütü Açıklama Yaptı
3
Maoriler, Yeni Zelanda'da Yasa Tasarısına Karşı Protesto Düzenliyor
4
Çalışanların Geç Teslim Ettikleri İşler Kalitesiz Değerlendiriliyor
5
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı
6
Caz ve İran Müziği Buluşması: CSO Ada Ankara'da Mohammad Motamedi ve Rembrandt Trio Konseri
7
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Yeni Soruşturma Başlatıldı

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak