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Domaniç Dağları'nda Sonbahar Güzelliği

İç Ege'nin cazibe merkezi Domaniç Dağları, sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:09
Domaniç Dağları'nda Sonbahar Güzelliği

Sonbahar Renkleriyle Domaniç Dağları

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne dönüştü.

Doğanın Güzellikleri

İç Ege'de konumlanan ve %65'i ormanlarla kaplı olan Domaniç, kıvrımlı yollar boyunca sıralanan ağaçların büyüleyici renkleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Göz Alıcı Manzaralar

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasında uzanan kara yolundaki ormanlık alan, yeşilden sarıya dönen yapraklarıyla sürücülere benzersiz manzaralar sunarak yolculuğa renklilik katıyor.

Dronla Görüntüleme

Kayın, meşe ve çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu Domaniç Dağlarında sonbaharın renk cümbüşü, drone ile görüntülendi ve bu muhteşem manzaralar, doğal güzelliklerin bir kez daha gözler önüne serilmesini sağladı.

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki ağaçlar, sonbaharla çeşitli...

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki ağaçlar, sonbaharla çeşitli renklerin tonlarına büründü.

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki ağaçlar, sonbaharla çeşitli...

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki ağaçlar, sonbaharla çeşitli renklerin tonlarına büründü.

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